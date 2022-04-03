Baca temizliği hayatınızı kurtarır

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın, temizliği yapılmayan bacaların, çatı yangınına, zehirlenmelere ve can kaybına yol açtığına dikkat çekti.

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın, baca temizliğinin yılda en az 2 kez temizlenmesinin kanuni zorunluluk olduğunu hatırlatarak vatandaşların, yetkili firmalara mutlaka bacalarını temizletmesi ve kontrol ettirmesi uyarısı yaptı.

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak son zamanlarda Uşak’ta meydana gelen yangınları incelediklerinde; soba ve bacalardan kaynaklanan yangınlar olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Aydın, “Bunun sebebi olarak da bacaların temizlenmemesi sonucu, çatı yangınına dönüştüğünü görmekteyiz. Bacalarının fiziki kontrollerinin, bakım ve onarımının yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılması bu tür baca yangınlarınım önüne geçecektir. Uşak belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak bizim yetkilendirdiğimiz firmalara baca ve temizlik yaptırılması çok önemlidir. Baca yangınlarının nasıl olduğuna baktığımızda; zaman içerisinde aşınmış, çatlamış ve ziftlenmiş bacaların yandığını görmekteyiz. Temizlenmiş bir baca, hem yanmanın randımanlı olmasını sağlayacak hem de çevre açısından korbonmonksit salınımını asgari düzeye indirecektir. Baca temizliğinin bir diğer önemi de hane halkının zehirlenmesinin önüne geçecek olmasıdır” dedi.

“Baca temizlemesi yasal bir zorunluluktur”

Baca temizliğinden bina sahipleri ve apartman yöneticileri hukuken sorumludur. Yetkilendirilmiş firmalara temizlik yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Aydın; “Sadece konut değil, fabrika, işyeri ve lokanta gibi yerler 365 gün üretim yaptığı için 12 ay baca kullanmaktadır. Buralarda da donmuş yağ ve atıklar biriktiği için yangınlara neden olabilmektedir. Bunların da en az yılda 2 defe yetkilendirilmiş firmalara aracılığı ile baca temizliği yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda merkezi kazan, doğalgaz, LPG kullanan işletmelerde yılda bir kez baca temizliği yaptırmalıdır. Odun kömür gibi katı atık ve yüksek isli akaryakıt kullanan yerlerde düzenli olarak boruları ayda bir kez, bacaları ise yılda 2 kez temizletmelidirler. Temizlik yapıldığında baca yangınlarının önüne geçilebilir ve çatı yangınları önlenebilir hale gelecektir. İtfaiye olarak biz diyoruz ki ‘Özenle edindiğimizi birikimlerimizi dikkatsizlikle yakmayalım’” uyarında bulundu.