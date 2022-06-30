Ata tohumları atalarımızın ellerinden toprakla buluştu

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Karaağaç Mahallesi’nde kurulan seralar içerisinde Nisan ayında fide haline getirilen ata tohumları, Huzurevi’nde gerçekleşen etkinlikle toprakla buluşturuldu. Huzurevi’nin bahçesinde keyifli bir alan oluşturmak ve ata tohumlarının devamlılığını sağlamak adına yapılan dikim çalışmalarına Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve çok sayıda Huzurevi sakini katıldı.

“Sağlıklı bir gelecek için ata tohumları çoğalacak”

Ata tohumlarının dikimi ile domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin de yetiştirilmesini hedeflediklerini söyleyen Başkan Çakın; çalışmalar çerçevesinde huzurevinde yaşayan büyüklerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini, hep birlikte bu değerli tohumların can suyunu verdiklerini ifade etti. Sağlıklı bir yaşamın mümkün olmasına olanak tanıyan ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını belirten Çakın; “Ata tohumlarının çoğaltılmasını ve tüm Uşak halkına yayılmasını amaçlıyoruz. Kendi imkânlarımızla oluşturduğumuz seramızda ve burası gibi çeşitli alanlarda İnşallah bu tohumlarımızı çoğaltacak ve kentimize, ülkemize yayılmasını sağlayacağız. Bugün de burada Huzurevi’nde kalan büyüklerimizle birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık. Ben emeği geçen tüm değerli büyüklerimize, atalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.