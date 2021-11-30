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Aris İstanbul, Uşak şubesinin 1. yaşını Hande Yener ile kutladı

Güzellik deyince, yurt genelindeki 70’e yakın şubesiyle akla gelen Aris İstanbul, Uşak’ta bulunan şubesinin birinci yılını Hande Yener ile kutladı. Aris İstanbul Güzellik ve Estetik Merkezleri Yöneticisi Ezgi Doğan, güzelliğin kraliçesi Hande Yener’i seçmelerinin çok doğru olduğunu ve önümüzdeki günlerde beraber programlar yapacaklarını duyurdu.

UŞAK 30.11.2021, 12:38
Aris İstanbul, Uşak şubesinin 1. yaşını Hande Yener ile kutladı

Güzellik deyince, yurt genelindeki 70’e yakın şubesiyle akla gelen Aris İstanbul, Uşak’ta bulunan şubesinin birinci yılını Hande Yener ile kutladı. Aris İstanbul Güzellik ve Estetik Merkezleri Yöneticisi Ezgi Doğan, güzelliğin kraliçesi Hande Yener’i seçmelerinin çok doğru olduğunu ve önümüzdeki günlerde beraber programlar yapacaklarını duyurdu.

Türkiye’de 70’e yakın şubesi ve 2 bin eğitmeniyle kadınları güzelleştiren Aris İstanbul Güzellik ve Estetik Merkezleri, Uşak şubesinin birinci açılış yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Fatih Mahallesi, Alparslan Caddesi üzerinde bulunan Aris İstanbul Uşak Şubesi Merkezi’nde düzenlenen kutlamalara, güzelliyle herkesi kendisine hayran bırakan Hande Yener ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başarılı ve güzel iş insanı Aris İstanbul Güzellik ve Estetik Merkezleri Yöneticisi Ezgi Doğan, ülke genelinde 64 şubeleri olduklarını hatırlatmasının ardından kendileri için Uşak şubesinin farklı bir yeri olduğunu, sosyal medya hesabından Uşak’ta şube açmaları için çok mesaj aldıklarını ve Uşaklı kadınlardan yoğun ilgi gördüklerini belirtti. Doğan, “Bugün burada, Uşak Şubemiz’in birinci yılı için toplandık ve bizlere de güzeller güzeli sanatçımız Hande Yener eşlik edecek. Türkiye genelinde 64 tane şubemiz var. Sadece hanımlara özel VİP hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda bütün şubelerimizde sadece belli bir alan değil de tırnak, lazer epilasyon, bölgesel incelme, kalıcı makyaj uygulamaları, diyetisyen ve bunlar gibi birçok uygulamamız var, çok kapsamlı oluyor merkezlerimiz. Bunların dışında da bugüne özel indirim ve kampanyalarımız var. Geldiğiniz zaman, burada sizlerle birebir ilgileniyoruz. Uşak şubemizde de 40 uzmanımızla birlikte çalışıyoruz. Bütün şubelerimizde çalışan herkes eğitmen ve estetisyen. Aslında bütün Arisler bizim için çok değerli çok kıymetli ama Uşak şubemizde gerçekten çok yoğun bir talep vardı, çok fazla isteniyordu. Yıllardır bana sosyal medyadan mesajlar geliyordu. Özellikle Uşak için hanımlarımız çok heyecanlıydı. Biz de geçen sene bugün açılışımızı yaptık. Arisler arasında en çok talep gören, en çok istenen şubelerimizden birisi şuanda ve çok başarılı” şeklinde konuştu. Ayrıca ’Neden Hande Yener?’ sorusunu da cevaplayan Ezgi Doğan, “Bu sorunun cevabı çok basit. Türkiye’nin kurumsal ve en büyük markası, piyasanın da bir yerde dev ismi olunca, güzellik deyince de akla kraliçe geliyor. Bundan dolayı da Hande Yener olsun istedik. Bence gerçekten çok da doğru bir tercih oldu. Birçok şubemizde de beraber programlar yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan ünlü popçu Hande Yener de, programa hayranlarının büyük ilgisiyle katıldı. Güzelliğine çok önem verdiğini kaydeden Yener, bunun için de sahneye sevgilisiyle buluşacakmış gibi hazırlanıp çıkmaya önem verdiğini belirtti. Hande Yener, "Şuanda da inanılmaz bir kalabalık bizi bekliyor, çok keyifli. Gençlik ve güzellik hepimizin, her insanın ilgilendiği şeyler bence. Özellikle sosyal medyadan sonra, herkes kendi öz çekimini yaptıktan sonra güzellik işleri patladı diye düşünüyorum. Herkes kendisini bir kez de oradan görünce, kendilerine biraz daha bakmaya karar verdiler diye düşünüyorum. Artık çirkin kadın kalmadı. Bakımsız kadın var. Onlar da artık 70’e yakın şube var. Bu sebeple artık bence bakımsız kadın da kalmayacak. Burada güzellikle ilgili her türlü şey var çünkü, hem vücut hem yüz bakımı. Benim de çok ilgimi çeken konular bunlar, çünkü sahnede pırıl pırıl olmamız bekleniyor, enerjik olmamız bekleniyor. Her sahneye çıktığımda görüyorum, sevenlerim bizleri inceliyor. Ayak tırnağından küpeye kadar inceliyorlar. Bu sebeple ben de bakımıma çok önem gösteriyorum. Sahneye hazırlanırken özellikle söylerim, ‘Sevgilime hazırlanırken böyle hazırlanmıyorum’ diyorum. Sahne için hazırlanırken çok fazla özeniyorum. Bu sebeple de zamanımızın bir kısmı güzellik merkezlerinde geçiyor. Katkısı çok büyük, çok fazla zaman geçmeden kendinize bakarsanız çok ağır bir yaşlılık geçirmezsiniz. Önemli olan zamanında yapılan müdahaleler. O yüzden herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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