Arabanın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak’ta bir aracın çarptığı yaya, hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan yayanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Sivaslı - Uşak yolu üzerinde Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sivaslı ilçesi istikametine 20 LJ 111 plakalı araçla seyir halinde olan H.Ş., Ayol üzerinde karşıdan karşıya geçen H.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.A., ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken sürücü H.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı. Yaya H.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.