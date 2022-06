Amcasını öldüren yeğen tutuklandı

Amcasını bıçaklayarak ölmesine sebep olan şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı İkinci Emre Sokak üzerinde ikamet eden dedesinin evine giden O.K., dedesiyle birlikte yaşayan amcası Mustafa K. İle arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., amcası Mustafa K.’yı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa K., yapılan bütün müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.