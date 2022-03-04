AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Uşak İl İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Ali İhsan Yavuz, “Sayın Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti ve Türkiye’nin kararan o ufukları aydınlanmaya başladı” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seçim İşleri Başkanlığı Uşak İl İstişare Toplantısı gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkez’inde düzenlenen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği sözleri hatırlatarak, kendilerini mahçup etmemek adına çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Tuğrul, “Kongremizde Sayın Cumhurbaşkanımız internet üzerinden katılmıştı. O anda biz ona bir söz vermiştik teşkilat olarak; ‘Gece gündüz çalışarak 2023’te Allah’ın izniyle sizleri Uşak’ta mahcup etmeyeceğiz, en güçlü desteğimizi vereceğiz’ dedik. Teşkilat olarak verdiğimiz sözü tutarak gece gündüz hiç ara vermeden sahada çalışmamız devam ediyor. Hatta muhalefet partileri; ‘Seçim mi var niye bu kadar bastırıyorsunuz’ diye konuşuyorlar. Onlar konuşmaya devam etsin biz işimizi yapacağız. Kutsal davanın yolcularıyız, yol arkadaşlarıyız. Dünya liderinin arkasındayız. Onun için ‘bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük’ diyor ya şair, büyük davanın yolcularıyız. Zafer bizim olacak Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

Çok önemli bir iş yaptıklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, “Yıllarca biriken kronik sorunları ortadan kaldırma niyetinde, brandaları kırmak anlayışı içerisinde, olmaz denilenleri oldurtma çalışan, yapmaya çalışan. Yapılamaz denilenleri yapmaya çalışan bir iktidar partisi içinde siyaset yapıyoruz. Başımızda da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var, onunla yol alıyoruz. Gerçekten Türkiye onunla Uşak’ta öyledir elbette, çok güzel ekler yenilikler ve güzellikler yaşadı, daha da yaşamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk geldiği günlere dönersek eğer bir İstanbul süreci var, sonrada Türkiye’nin yönetimini eline aldığı. O günlere dönerseniz ben Sakarya’yı çok iyi biliyorum mesela sizde burayı çok iyi biliyorsunuz. Ne hastane yapmak mümkündü, ne yeni kadro açmak, ne yol yapmak, ne havaalanı inşa etmek, ne üniversite kurmak, ne organize sanayi bölgesi açmak mümkün değildi. Bitmişti her şey bu ülkede. Televizyon programlarında şunlar konuşuluyordu; ‘Acaba herkes birer maaşımızı versek Türkiye kurtarılabilir mi?’ IMF’ye olan borç adete bir daha ödenemeyecek gibi gözüküyordu. Yani krizler, kargaşalar almış başını gitmişti bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti ve Türkiye’nin kararan o ufukları aydınlanmaya başladı” ifadelerini kullandı. Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.