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AFAD, Uşak’ta yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi

AFAD ekipleri, Uşak’ta faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

UŞAK 14.08.2022, 07:51
AFAD, Uşak’ta yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi

AFAD ekipleri, Uşak’ta faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Uşak *personeli, kentin merkezi Ata Park’ta faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Düzenlenen tatbikatta yangına müdahalenin nasıl olacağı ve tahliyelerin nasıl gerçekleşmesi gerektiği incelendi. Yapılan tatbikatta ekiplerce kontrollü yakılan ateş de çalışanlar ve AFD ekiplerinin kontrolünde söndürüldü.

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