9. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin konusu; Uşak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 20-28 Aralık tarihlerinde dokuzuncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin başvuruları sürüyor.

Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Öğrenci Filmleri yarışmalarında toplam 26 dalda Kanatlı Denizatı Ödüllerini takdim edecek festivalde bu yıla özel olarak iki yarışma daha düzenlenecek. Şu ana dek 119 ülkeden 333 filmin başvurduğu festival, bu yıl misafir ülke olarak İtalyan sinemasını seçerek ilgili atölyeler, sergiler ve ustalık dersleriyle beraber 5 dalda Kanatlı Denizatı Ödüllerinin verileceği İtalyan Kısa Filmleri Yarışması’na ev sahipliği yapacak.

Kurtuluşun Yıldönümüne Özel Ödüllü Yarışma

Uşak’ın emperyalist işgalden kurtuluşunun 100. yılı onuruna düzenlenecek olup bundan böyle festivalin daimi yarışmalarından olması planlanan “Uşak Kısa Film Yarışması”nda ise konu itibarıyla Uşak’la ilgili olan ve/veya çekimleri Uşak’ta gerçekleşen kurmaca ve belgesel filmler, 5 dalda Kanatlı Denizatı Ödüllerinin yanı sıra para ödülü için de yarışacak. “Uşak Kısa Film Yarışması”nın son başvuru tarihi ise 25 Kasım.

Uşak Sanata Doyacak

Salgın nedeniyle önceki iki yılda çevrimiçi gerçekleşen Uşak Kısa Film Festivali, bu yıl ulusal ve uluslararası sinema sanatçılarını ve sinemaseverleri bir kez daha Uşak’ta ağırlamaya hazırlanırken, festivalin büyük ilgi çeken çevrimiçi etaplarını da sürdürerek hibrit bir festival deneyimi sunacak. Jüri üyeleri ve ayrıntılı programın önümüzdeki süreçte açıklanacağı, Türkiye’de ve dünyada kısa film sanatının öne çıkan eserlerin, konserler, sergiler, atölyeler ve söyleşilerle birlikte sanatseverlerle buluşacak.