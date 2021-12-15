755 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Uşak’ta, bir araç içerisinde yapılan aramada 755 gram esrarla yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada 755 gram esrar bulunurken araç içerisindeki 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.