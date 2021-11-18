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40 ayrı şirket temsilcisi, Uşak Üniversitesi’nde bir araya geldi

Uşak Üniversitesi’nde “Kariyer Planlamaya Bugünden Başla” etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte bireylerin teknolojik, mekanik ve kültürel anlamda gelişimlere açık olmaları vurgulandı.

UŞAK 18.11.2021, 15:30
40 ayrı şirket temsilcisi, Uşak Üniversitesi’nde bir araya geldi

Uşak Üniversitesi’nde “Kariyer Planlamaya Bugünden Başla” etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte bireylerin teknolojik, mekanik ve kültürel anlamda gelişimlere açık olmaları vurgulandı.

Uşak Üniversitesi’nde Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü (MOKGK) tarafından, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Zafer Teknopark, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle “Kariyerini Planlamaya Bugünden Başla” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Balta Grup Şirketi İnsan Kaynakları ve Yönetim Müdürü Mehmet Kara ve Sarar Fabrika Müdürü Uğur Bekar katıldı. Program kapsamında “Yeni mezunları iş hayatında neler bekliyor” adlı konferans veren Mehmet Kara, kariyer planlaması hakkında bilgiler vererek dünyanın sürekli bir devinim halinde olduğunu ve değişimin kaçınılamaz olduğunu, kişinin teknolojik, mekanik, kültürel vb. anlamda gelişime açık olmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Sarar Fabrika Müdürü Uğur Bekar, iş bulma süreci öncesi ve sonrasıyla ilgili detaylı bilgiler aktardılar. Program sonunda konuşmacılara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç ve Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Doğan Hatun tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Programın ardından Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde kurulan ve 40 ayrı şirketin temsilcilerinin yer aldığı stantlarda öğrenciler firma temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

“Öğrencilerimizde kariyer bilincini oluşturuyoruz.”

Yoğun ilgi gören etkinlikte stantları gezen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, firmalar hakkında bilgi alarak, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Rektör Savaş firmalarla öğrencileri bir araya getirmeye devam edeceklerini belirterek, “Öğrencilerimizin kariyer planlamalarında onlara yol gösterecek etkinlikler yapıyoruz. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizde kariyer bilincini oluşturuyor, öğrencilerimizin meslek seçimlerinde doğru karar vermelerini sağlıyor, stajlarında öğrencilerimize rehberlik hizmeti oluşturuyoruz. Hem lisans dönemlerinde hem de mezuniyet sonrasında iş sahasında en etkili bir şekilde birikimlerini kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, mezunlarımıza daha etkin bir şekilde ulaşabilmek ve onları da bu tarz etkinliklerle yönlendirebilmek için Uşak Üniversitesi Mezun Sistemi’ne kayıt olmalarını veya bilgilerini güncellemelerini tavsiye ediyorum. Etkinliği düzenleyen Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğümüze, etkinliğimizi destekleyen Zafer Teknoparka, Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına, Teknoloji Transfer Ofisimize ve stant açan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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