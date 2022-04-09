30 yıldır hizmet veren Uşşak Aşevi yenileniyor

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, şehir genelinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, Uşak Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü çeşitli faaliyetleri anlatan Başkan Çakın, Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirilecek kültür etkinlikleri hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi. Çakın, “Şu anda aşevimizin sahip olduğu ne varsa, kapasitesini büyüterek daha iyisini kazandıracağız” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılarının tamamı katıldı. Toplantıda aşevine ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Çakın, buranın yenilenmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi. Şehir genelinde gerçekleştirdiği çok sayıda projeye yenilerini eklemeye hazırlanan Uşak Belediyesi, bu yeni dönem hazırlıklarının bir kısmını, düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda, yenilenmesi için çalışma başlatılan Uşşak Aşevi hakkında bilgiler veren Başkan Çakın, “Şehrimizin en önemli merkezlerinden birinin, artık yenilenmeye ihtiyacı var” dedi. Uşşak Aşevi’nin yaklaşık 30 senedir Uşak halkına hizmet ettiğini de hatırlatan Başkan Çakın, “Bu önemli konu için birkaç ay önce bir basın toplantısı düzenlemiştik. Bu toplantının hemen akabinde bizler çalışmalara başladık. Bir dayanışma örneği sergileyerek, bu iş için bir ihtiyaç olan maddi gerekliliği çözüme kavuşturmak istedik. Şehrimizin ileri gelenleri, iş adamları ve sanayicileri de bizleri yalnız bırakmadılar. Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle oluşan maneviyat iklimi ile inşallah bir an önce bu aşamayı noktalayarak Aşevimizi yapım aşamasına kavuşturmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Başkan Çakın, “Yaptığımız incelemelerde mevcut aşevinin günümüzde cevap vermesi gereken çoğu hususta yetersiz kaldığını gördük. Bu yenileme konusunu da bu gördüklerimiz ışığında gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda aşevimizin sahip olduğu ne varsa, kapasitesini büyüterek daha iyisini kazandıracağız. Aynı zamanda hamam ve misafirhane ile ihtiyaç sahiplerimizin dışa bağımlılığını azaltmış olacağız.”

Uşak’ta yeni projelerin imzaları atıldı

Şehrin birçok noktasında önemli projelere imza atıldığını kaydeden Başkan Çakın, “Bu projelerin devamı da elbette gelecek. Yakın zamanda yarı olimpik yüzme havuzumuz için ilk kazmamızı vurduk. Bu atılımla birlikte, daha önceden bu yana yaptığımız Eğitim ve Yaşam Merkezlerine de yenilerini ilave edeceğiz. Eğitim, mahalle içi dayanışma ve kültürel ögelerimiz buralarda canlı tutulacak” diye konuştu. Basın toplantısı, Başkan Çakın’ın gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevaplandırmasının ardından sona erdi.