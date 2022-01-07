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25 yıl hapis cezası bulunan şahıs hastanede yakalandı
Hırsızlık suçundan 25 yıl 4 ay 18 gün hapis cezası bulunan Y.T. (18) hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından şüpheli şahıs cezaevine gönderildi.
UŞAK 07.01.2022, 16:27
Hırsızlık suçundan 25 yıl 4 ay 18 gün hapis cezası bulunan Y.T. (18) hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından şüpheli şahıs cezaevine gönderildi.
Hırsızlık suçundan 25 yıl 4 ay 18 gün hapis cezası bulunan Y.T., rahatsızlanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Önceden randevu alan Y.T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.