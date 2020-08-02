2 farklı noktadaki orman yangınlarından biri kontrol altına alındı
UŞAK’TA 2 FARKLI ALANDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ. 6 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ 30 ARAZÖZ İLE CANLA BAŞLA MÜCADELE EDEN EKİPLER, YAKLAŞIK 7 SAATİN ARDINDAN HALIYAZI MEVKİİNDEKİ ALEVLERİ GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALARAK SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
Uşak’ta 2 farklı alanda meydana gelen orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü. 6 yangın söndürme helikopteri 30 arazöz ile canla başla mücadele eden ekipler, yaklaşık 7 saatin ardından Halıyazı mevkiindeki alevleri güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Banaz ilçesinde 2 farklı noktada meydana gelen orman yangınına ekipler yaklaşık 7 saattir yoğun çaba ile mücadele etti. 6 yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve onlarca itfaiye ve su tankeri ile mücadele edilen yangında Halıyazı mevkiindeki ormanlık alan kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı. Kuşdemir Köyü Kent Orman’ında ise ekiplerin yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Meydana gelen yangında 20 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi yaklaşık 7 saat alevlerle mücadele eden ekipler dumandan etkilenmelerine rağmen alevleri kontrol altına almak için canı pahasına mücadele etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
MSB: "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1’de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz’da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı."
|İmsak
|04:10
|Güneş
|05:54
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:27
|Yatsı
|22:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25