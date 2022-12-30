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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı
Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kıskıvrak yakalandı.
UŞAK 30.12.2022, 17:39
Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kıskıvrak yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.’nin Karaağaç Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, E.D.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü E.D., cezaevine teslim edildi.