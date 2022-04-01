Bilal KOÇAK

Kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle yola çıkan Halkbank tarafından sürdürülen ve ikinci yılına giren “Üreten Kadınlar” projesini ve ödül törenini Nisan sayımızın kapak konusu yaptık. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Üreten Kadınlar Projesi ile 105 bin kadın girişimciye ulaştıklarını ve onlara toplamda 10,7 milyar TL’ye bulan finansal destek sağladıklarını belirtiyor. Banka, kadın girişimcilerimize yaptığı finansal desteğin yanı sıra “Üreten Kadınlar Yarışması” düzenleyerek, onları eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendiriyor. Üreten Kadınlar Ödül Töreni’nin ikincisi geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati törenin onur konuğuydu. Bakan Nebati törende yaptığı konuşmada; “Kadın işveren, esnaf ve sanatkarların sayılarının artması konusunda, kamu bankalarının sağladığı finansal imkanlarla, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların programlarıyla girişimci kadınlarımızın her daim destekçisiyiz” vurgusu yaptı. Üreten Kadınlar Yarışması sonucunda farklı kategorilerde ilk üçe giren kadınlara, Halkbank tarafından 100 bin, 200 bin ve 250 bin TL maddi ödüller ile plaketler verildi. Halkbank, “Üreten Kadınlar Yarışması” projesinin yanı sıra “Üreten Kadınlar Akademisi” ile de kadın girişimcilerimize finans, zaman yönetimi, satış teknikleri ve pazarlama alanlarında eğitim imkanı sağlıyor. Online ulaşılabilen Üreten Kadınlar Akademisi’nde, uzman kişilerin katılımıyla 100’den fazla video ile girişimci kadınlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri tüm konulara yer veriliyor. Erkek egemen iş dünyasında girişimci kadınlarımızın sayılarının artmasını sağlamaya yönelik “Üreten Kadınlar Projesi” ile bir yıl içinde 100 binden fazla girişimci kadına ulaşan ve onları destekleyen Halkbank’ı alkışlıyorum…

TİM’DE SEÇİMLER DÖNEMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde yer alan farklı sektörlerdeki ihracatçı birliklerini Nisan ayında yoğun bir seçim dönemi bekliyor. Birlik başkanı olmak isteyen adaylar yönetim listelerini açıkladılar. İhracatçı birliklerinde yeni yönetim dönemi için kıyasıya bir mücadele başladı. Bu birliklerden biri de İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İHBİR). İHBİR’in yeni başkanı ve yönetimini belirlemek üzere bu ay sonuna doğru genel kurul yapılacak. İHBİR Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan isimlerden biri olan Aydın Soyyiğit ile arkadaşımız Ali Karabaş özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Halen İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Aydın Soyyiğit, başkan seçildiğinde gerçekleştireceği projeleri Ekovitrin’e anlattı. İHBİR’in 2021 ihracatının 2.8 milyar dolar olduğunu belirten Soyyiğit, “2022 yılı hedefimiz bu rakamı 3.5 milyar dolara çıkarmak. 2022-2026 döneminde dört yıllık hedefimiz ise mevcut ihracatı 2 kat artırmak” diyor. Aydın Soyyiğit, mikro ihracata odaklanacaklarını, Amazon ve Alibaba gibi dijital platformlarda ürünlerimizi pazarlayacaklarını söylüyor. Soyyiğit’in diğer bir hedefi de yeni dönemde kadın girişimci sayısını 3 katına çıkarmak.

EKONOMİDE AKTİF KADINLAR

Kadınların ekonomideki varlığının güçlendirilmesine büyük önem veren Aktif Bank, hayata geçirdiği ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ projesi ile bankacılık sistemine dahil olmayan, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile ulaşacakları dar gelirli mikro girişimci kadınları finansal sisteme ve ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. İlk aşamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile iş birliği sayesinde bin kadına 2 biner TL olmak üzere toplam 2 milyon TL mikro kredi sağlayacak olan Aktif Bank’ın Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda, bankanın hedefinin 3 yılda 5 bin kadına ulaşmak olduğunu belirtiyor.

PINARONLINE’DAN TEKNOLOJİ ATAĞI

Nisan sayımızda yer alan bir başka özel röportajı da, Pınaronline Dijital Dönüşüm ve e-Ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik ile gerçekleştirdik. Yaşar Holding’e 4’üncü kuşağın ilk temsilcisi olarak 2011 yılında giren Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Galatasaray Üniversitesi’nde ise ekonomi hukuku alanında master yapmış. Genç kadın girişimci, Yaşar Holding bünyesindeki Pınar Grubu’nda görev alıyor ve burada önemli projelere imza atıyor. Başarılı girişimci Pınaronline ile birlikte kariyerinin de zirvesine çıkan bir isim. Eyilik, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada; “Önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli araçlarla teslimat yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2024 yılına kadar elektrikli araç sayımızı yüzde 100’e çıkartmak. Yatırımlarımızı yaparken sürdürülebilirliği her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz” diyor.

ANADOLU PROPOLİSİNİ DÜNYA MARKASI YAPMAYI HEDEFLİYOR BEE’O

Propolis Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, girişimci ruhuna sahip başarılı kadınlarımızın öncüleri arasında yer alıyor. Dr. Samancı ile özel bir söyleşi yaptık. Ürünlerini, ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İngiltere, Fransa, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’a ihraç ediyor. Genç ve başarılı girişimcinin en büyük hedefi Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak.