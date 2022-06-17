Ünlü Boksör Mike Tyson'ı hiç bu halde görmemiştiniz!

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın arı kostümü giyip dans etti. Kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla yorumlar peş peşe geldi.

'BU SEFER BAŞARISIYLA DEĞİL KOSTÜMÜYLE GÜNDEMDE'

Sosyal medya hesabından arı kostümü giydiği videoyu paylaşan Tyson'ın gönderisine yorumlar art arda geldi. Efsane dövüşçü, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın şovu için giydiği kostümü paylaştı. Gönderide Kimmel'ı etiketleyerek: "Seni ilgilendirmez" yazdı.

MİKE TYSON KİMDİR?

1985-2005 yılları arasında kariyer yapmış eski bir Amerikalı profesyonel boksör. 1987'den 1990'a kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü; WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör oldu.

Videoya gelen yorumlardan biri: