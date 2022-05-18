Üniversite'de Arap öğrencilerle ülkücüler birbirine girdi!

Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen SAÜFest’te Arap öğrencilerin kendi yörelerine ait müzikle dans etmelerine Ülkücü öğrenciler tepki gösterdi. Festival sahnesinin önünde toplanan grup, Türk Bayrağı açıp, İzmir Marşı çalarak yaşananları protesto etti.

Sakarya Üniversitesi’nde düzenlen SAÜFest’te Arap öğrencilerin kendi yörelerine ait müzikler eşliğinde halk oyunlarını oynaması sosyal medyada tepki oluşturdu.

Yaşanan durumu protesto etmek isteyen MHP’nin Gençlik Kolları olarak bilinen Ülkücü öğrenci grubu festival sahnesinin önünde toplanarak Türk Bayrağı açıp, İzmir Marşı çaldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ülkü Ocakları Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Başkanı Mehmet Ağır, yapılan festivali AK Parti seçim mitingine benzeterek, “Sakarya Üniversitesi Ülkücü iradenindir! Hiç kimse bu kampüste Arap bayrağı ve şarkıları açıp dans edemez. Sözde festival ile AK Parti seçim mitingi yapan ve Araplara karşı seslerini çıkarmayan SAÜ yönetimi her zaman karşılarında Ülkücü gençleri bulacaklardır” ifadelerini kullandı. (haber 3)