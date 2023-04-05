Ümit Özdağ uyarıyor: Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen "Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye iç savaşı başlar" yanıtını vermişti.

ÖZDAĞ'DAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Suriyelilere yönelik ifadeleri ve siyasilerle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, kendisine yöneltilen "Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP ile desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. Ve örgütle HDP arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği için ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerde karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar." ifadelerini kullanmıştı.