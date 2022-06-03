Uluslararası Danışmanlık Şirketi Progroup, Perakende Günlerinde Ziyaretçilerden Tam Not Aldı

Perakende Günleri bu yıl Haliç Kongre Merkezi'nde "Dijital Dönüşüm" temasıyla başladı.

Perakende Günleri, 2001 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonu, uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan biri olarak gösteriliyor.



Perakende Günleri, konferans, fuar, perakende güneşi ödülleri, özel etkinlikler ve B2B toplantıları ile perakende sektörü için bilgi ve deneyimin aktarıldığı, yeni iş birliği adımlarının atıldığı, başarının ve coşkunun paylaşıldığı sektörün en büyük buluşması.



Perakende Günleri’nde standıyla ilgi çekendanışmanlık sektörünün öncü kuruluşlarından Progroup, ziyaretçilerden tam not aldı. Mikrofon uzattığımız Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, firmanın faaliyetlerini ve hedeflerini Ekovitrin Haber Merkezi’nden Arzu nur Çetintürk'e anlattı.

Progroup Ulaslararası Danışmanlık Yönetim kurulu Başkanı Dr. Salim Çam

Progroup, 2003 yılında İstanbul’da başladığı faaliyetlerine bugün İstanbul merkez ofis olmak üzere İzmir ve Kütahya irtibat noktaları, 20’yi aşkın profesyonel danışman kadrosu ve 120’in üzerinde eğitmen ile müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş, entegre çözümler üretiyor.

Evrensel standartlara uygun hizmet kalitesi ile müşterisinin her zaman yanında çözüm ortağı olan; müşteri memnuniyetini her zaman ilke edinen, ülke ekonomisine katkı sağlayan, sosyal sorumluluk bilinciyle alanında referans kuruluş olmak misyonuyla hareket eden Progroup, danışmanlık sektöründe dünyaca tanınmış Türk markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Perakendecilerden, AVM’lere, iş geliştiricilerden, teknoloji firmalarına ve tedarikçilere kadar sektörün tüm kesimlerini her yıl, iki gün boyunca İstanbul’da bir araya getiren Perakende Günleri 2022, çoğu üst düzey yönetici 8500+ katılımcıyı bir araya getiriyor.

İlham veren konferans oturumları, benzersiz bir network imkânı sunan fuar ve B2B toplantılarıyla Perakende Günleri, katılımcılarına işlerini geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.