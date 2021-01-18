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Uludağ’dan kartpostallık görüntüler

Güncel 18.01.2021, 10:52
Uludağ’dan kartpostallık görüntüler
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Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan’ın objektifine yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri mest mest etti.