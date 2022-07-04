Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'daki yolculuğu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da yolculuk yaptı, sosyal medya sallandı

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan Marmaray, Gebze - Halkalı arasında vatandaşlar sürpiz bir isimle karşılaştılar.

Görüntülerin kim tarafından ve ne zaman çekildiği bilinmezken, boş koltuk olmasına rağmen, Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk etmesi gözlerden kaçmadı. Vatandaşların çoğu Bakan'ı tanımadı.

Görüntüler sosyal medyada servis edilmesinin ardından büyük ses getirdi

Sosyal medya kullanıcıları, yolculuk sırasında oluşan ortamın olumlu olduğuna ve bakanın sorunları yerinde gözlemlediğine vurgu yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının "Boş koltuk var, neden oturmuyor" sorusu kafalarında soru işareti bıraktı.