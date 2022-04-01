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Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Güncel 01.04.2022, 16:39
Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı
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Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tanklar halk tarafından sevgiyle karşılandı.