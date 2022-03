Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklamalar

"GÖRÜŞMELER YAVAŞ İLERLİYOR"

Interfax'a konuşan Rus müzakereci Vladimir Medinsky, "Ukrayna ile görüşmeler yavaş ve zor ilerliyor. Rusya samimi bir şekilde en yakın zamanda barış istiyor" dedi.

Medinsky, "Rusya, barışçıl, özgür, nötr, bağımsız ve NATO üyesi olmayan bir Ukrayna istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD KONGRESİ'NE HİTAP ETTİ: ÜLKEMİZİN KADERİ BELİRLENİYOR

Zelenskiy Türkiye saati ile saat 16'da ABD Kongresi'ne hitap etti.

Zelenskiy konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda ülkemizin ve halkımızın kaderi belirleniyor. Hanımefendiler beyefendiler, siz tarihinizde Ukraynalıları anlamayı saplayaak şeyler yaşadınız. Bizi anlamınıza ihtiyacımız var. Mesela Pearl Harbour'u hatırlayın, 11 Eylül'ü hatırlayın. Masumların havadan saldırıya uğradığı bu tür günleri hatırlayın. Bizim ülkemizde aynısı her gün şu an yaşanıyor. Her gece 3 haftadır bu yaşanıyor. Çok sayıda Ukrayna şehrinde Rusya Ukrayna göklerini bir ölüm kaynağına dönüştürdü. Rus askerleri şimdiye kadar 1000 kadar füze attı. Bizi öldürmeye çalıştılar. Bu Averupa'nın görmediği bir terörç Biz de bu teröre bir yanıt bekliyoruz. Uçuşa yasak bölge ilan etmekle çok bir şey istemediğimizi düşünüyoruz. Ki bu sayede özgür şehirlerimiz daha fazla terörize edilemesin. Ne tür savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğu biliyorsunuz. Sahada uçak kullanabilmek çok önemli. Hava araçları Ukrayna'ya Avrupa'ya yardımcı olabilir. Bunlar sizde mevcut ancak Ukrayna'da yok. Bir hayalim var cümlesini bilirsiniz. Bizim de bir hayalimiz bir ihtyacımız var. Ukrayna ABD'ye şu ana kadar devam eden büyük desteği için müteşekkir. Ukrayna halkına karşı suç işleyenleri savaş suçlusu ilan edilmek kararını da destekliyorum. Yeni yaptırımları rica ediyorum. Kısıtlamalar devam etmeli. ABD'nin bağlantısını kesmeyen bütün Rus siyasetçilere yaptırım uygulamalarını istiyoruz. Rusya devlet terörünü kırmak için tüm ABD şirketleri Rus pazarını hemen terk etmelidir. Çünkü bu bizim kanımızla doldurulmuş bir pazar. Sizin de seçim bölgelerinizde finansman sağlayan Rus firmalar varsa baskı uygulayınız. (habertürk)