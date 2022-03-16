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Ukrayna'da savaşan Rus generallerden ölü sayısı 4 oldu!

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde gelişmelerin ardı arkası gelmiyor... Rus generallerin ölü sayısı 4'e yükseldi. Rus ordusunun bombaladıkları hastanelerde yüzlerce kişiyi rehin tuttukları ve canlı kalkan olarak kullandıkları kaydedildi. Odesa bombalanmaya devam ediyor.

Ukrayna 16.03.2022, 15:05
Ukrayna'da savaşan Rus generallerden ölü sayısı 4 oldu!

Rusya'nın askeri kayıplarını telafi etmek için yeni yollar aradığı ve askeri okul öğrencilerini erken mezun etmeyi planladığı da gelen iddialar arasında. Rus askeri birliklerinin Mariupol kentinde uyguladığı bir taktik kan dondurdu. Rus ordusunun bombaladıkları hastanelerde yüzlerce kişiyi rehin tuttukları ve canlı kalkan olarak kullandıkları kaydedildi.

46 yaşındaki Tümgeneral öldürüldü
Ukrayna'nın dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Açıklamada 46 ​​yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü Mariupol'de öldürüldüğünü açıkladı. Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.

Ukrayna ordusu karşı saldırıya geçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda olanlar, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek." ifadesini kullandı. Podolyak ayrıca Rusya yönetiminin, askerlerini Ukrayna topraklarında ölüme gönderecek müttefikler bulmaya çalıştığını aktardı.

Şimdiye kadar 97 çocuk öldü! Her gün 5 çocuk ölüyor

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerince Ukrayna'da düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 97 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Her gün en az 5 çocuk bombardımanlar altında ölüyor." ifadesi kullanıldı.

Lavrov'dan umut veren açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Ukrayna'daki savaşla ilgili umut veren açıklamalar geldi. Rus medya organı RBC'ye konuşa Lavrov, "Müzakerecilerimizin verdiği değerlendirmelerden yola çıkıyorum. Müzakereler, hepimizin bildiği sebepler nedeniyle kolay ilerlemiyor. Ancak tavizlerle bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umut var" dedi. 

Rus Ordusu başkent Kiev'i yine vurdu

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenko semtinde saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralanırken, toplam 37 kişi binadan tahliye edildi.

Ukrayna, Rus mevzilerini roketatarlarla vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde 30. Mekanize Taburu’na ait çoklu roketatar sistemiyle Rus mevzilerini vurdu.

Rus askerlerinden kan donduran taktik

Bölgede çatışmalar devam ederken Rus ordusu hakkında ortaya atılan bazı iddialar ise dehşet verici nitelikte. Ukrayna'da bir bölge valisi, Rus askerleri vahşice bir kuşatma sırasında Mariupol kentindeki bir hastanede bulunan hastaları ve doktorları rehin tuttuğunu öne sürdü. Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki komutanı Pavel Kirilenko,yaklaşık 400 yerel sakin ve 100 personelin hastanede canlı kalkan olarak bir arada tutulduğunu bunun “insanlık suçu” olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre, ebeveynler de prematüre bebekleri Mariupol'de bir hastanede bırakmak zorunda kaldı. 

Havalimanında 3 Rus askeri helikopteri vuruldu

Ukrayna'nın Herson Havalimanına düzenlediği hava saldırılarında 3 Rus askeri helikopteri imha edildi. Planet Labs'ın yeni uydu görüntüleri saldırının boyutlarını gözler önüne serdi. Uydu görüntülerinde havaalanından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği ve çok sayıda helikopterin yandığı görülüyor.

Avrupalı Başbakan Zelenski ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Ukrayna’ya destek ziyaretinde bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.  (internethaber)

#Ukrayna #Rusya #general
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