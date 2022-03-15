Şehrin 40 kilometre çevresindeki yıkım uydudan görüntülendi! Kiev'de son durum...

Yenişafak'ta yer alan habere göre; ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından yeni uydu görüntüleri yayınlandı.





Görüntüler, Ukrayna genelinde askeri saldırılardan etkilenen bölgeleri gözler önüne seriyor.

KİEV'E 40 KM UZAKTA



Uydu görüntülerinde, Ukrayna’nın başkenti Kiev merkezine sadece 40 km uzaklıkta olan, Moschun köyündeki hemen hemen her evin hasar gördüğü görülüyor.

Bazı evlerden alevlerin yükseldiği ve köyün etrafındaki tarlaların da yandığı görülüyor.

Bununla birlikte, uydu görüntüleri ülkenin güneyinde yer alan Mariupol’de meydana gelen hasarı gösteriyor.





Kentin Zhovteneyvi semtindeki Mariupol Bölgesel Yoğun Bakım Hastanesi’nden geriye bir enkaz yığınının kaldığı anlaşılıyor.

Hastane binasının yakınındaki, onlarca apartmanın da önemli ölçüde zarar gördüğü görüntüler dehşete düşürüyor.

Yaklaşık 3 kilometre güneyde, Primorskyi mahallesinde de, askeri saldırının ardından çok sayıda evden dumanlar yükseliyor.

YILAN ADASI YERLE BİR





Sadece 46 dönüm olmasına rağmen Karadeniz'de stratejik bir öneme sahip olan Yılan Adası uydudan görüntülendi.



Daha önce Ukraynalı askerlerin Rus güçlerine "Defol git" tepkisiyle gündeme gelen adanın alt yapısının tamamen yok edildiği görüldü.