3 başbakan Kiev'e gidiyor!

Çekya Başbakanı Petr Fiala, AB Konseyi temsilcileri olarak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile bugün Ukrayna'nın başkentine gideceklerini duyurdu.

Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geleceklerini söyleyen Fiala, ziyaretin amacının, AB'nin Ukrayna'ya açık desteğini ve Ukrayna'nın özgürlüğü ve bağımsızlığını ifade etmek olduğunu belirtti.

Fiala, ziyaretin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile istişare içinde düzenlendiğini dile getirerek Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara da ziyaretle ilgili bilgi verildiğini açıkladı.