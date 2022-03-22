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Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Güncel
22.03.2022, 14:18
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Savaşın vurduğu Irpin`den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı`nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi.
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