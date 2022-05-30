Ukrayna'nın iddiaları doğru mu? Rusya vakum bombası mı kullandı?

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden korkunç bir görüntü paylaştı. Ukrayna cephesi Donetsk'te vakum bombası kullanıldığını iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu görüntüleri yayınlayarak Rusya'nın vakum bombası kullandığını iddia etti.

Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre Rusya Donetsk'te TOS-1A termobarik roket-atar kullandı. Bakanlık görüntülere, 21. yüzyılın en büyük ve korkunç savaşı böyle görünüyor." sözleri yer alıyor.

Türkiye ve dünyadaki bir çok televizyon kanalı bu paylaşımı referans alarak Rusya'nın vakum bombası kullandığını iddia etti ve bu paylaşımı doğruladı ancak gerçekler böyle değil.

İDDİALAR ASILSIZ

Bir Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Ukrayna’da bir askeri üsse Ruslar tarafından vakum bombası ile yapılan bir saldırıyı gösterdiği iddia edilmişti. Çeşitli kaynaklarda Rusya’nın vakum bombası kullanmış olabileceği belirtilse de iddiadaki video 2019 yılında Youtube’a yüklenmiş, bu durumda işgalden öncesine denk geldiğinden görüntünün Ukrayna’dan olması mümkün değil.

VİDEONUN ORJİNALİ TARİH: 2019

Vakum bombası nedir?

BBC Türçe'de yer alan habere göre Termobarik silah ya da vakum bombası, yüksek ısıda bir patlama oluşturmak için çevredeki havadan oksijen emer.

Aerosol bombası olarak da bilinen bu silah, iki aşamalı bir mühimmattır.

İlk aşamada, karbon bazlı bir yakıt ile çok küçük materyallerden oluşan bir aerosol ortama yayılır.

İkinci aşamada ise bu aerosol bulut ateşlenerek bir ateş topu oluşur ve büyük bir şok dalgası ile çevredeki tüm oksijen emilerek bir boşluk (vakum) yaratılır.

Patlama dalgası, konvansiyonel patlayıcıdan çok daha uzun süreli olabilir ve insan vücudunu buharlaştırabilir.