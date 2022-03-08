Ukrayna'da yaralanan türk öğrenci dehşet anlarını anlattı!

1/10

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta Harkov kentinden çıkmaya çalışırken yaralanan Şanlıurfalı öğrenci, yaşadığı korku ve dehşeti anlattı. Türkiye’nin gayretleri sonucu kurtarılan oğlu ile buluşan baba ise gözyaşlarına boğuldu.