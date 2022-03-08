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Ukrayna'da yaralanan türk öğrenci dehşet anlarını anlattı!

Güncel 08.03.2022, 14:36
Ukrayna'da yaralanan türk öğrenci dehşet anlarını anlattı!
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Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta Harkov kentinden çıkmaya çalışırken yaralanan Şanlıurfalı öğrenci, yaşadığı korku ve dehşeti anlattı. Türkiye’nin gayretleri sonucu kurtarılan oğlu ile buluşan baba ise gözyaşlarına boğuldu.