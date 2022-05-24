Ukrayna'da Bayraktar fırtınası esiyor! SİHA'lar için özel klip çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı harekatta Bayraktar TB2 SİHA'lar direnişin sembolü oldu. Savaşın seyrini değiştiren SİHA'lar için özel klip çekildi.

Klipte Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.

Günden güne savaşın etkisi ve geride bıraktığı can kayıpları ile Ukrayna gündemdeydi ama bu defa çektikleri klip ile içimizi ısıttı. İşte klipten o görüntüler...