“SAYIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZLA BİRLİKTE BU DÖNEMDE CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI OLMA ŞEREFİNİ YAŞIYORUZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oprukçu: “Sayın Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte bu dönemde Cumhur İttifakı’nın adayı olma şerefini yaşıyoruz. Başkanım hayırlı uğurlu olsun, Allah muvaffak etsin. Uğur İbrahim Bey’le biz öteden beri birlikte yürümeyi birlikte Ereğli’ye hizmet etmeyi çok arzu ettik, gayret ettik, bundan sonraki ilişkilerimiz de gayretlerimiz de çok daha samimi bir şekilde devam edecek birlikte başaracağız. Ereğli hakikaten arzu ettiği beklediği hizmete büyükşehrimiz sayesinde kavuşacak. Biz de bu manada uyumlu adaba edebe azami ölçüde riayet ederek yerimizi yurdumuzu da bilerek. Büyükşehir yasasının gerektirdiği her hususta insani ilişkilerimizin ötesinde bir ve beraber olacağız. Çünkü bir ve beraber olmanın rahmete güzel hizmetlere vesile olacağını biliyorum. O manada bugüne kadar Ereğli’mize ve şahsımıza gösterdikleri ilgi alaka ve destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum, müteşekkirim, Allah razı olsun. Mehmet Baykan Bey sevgili milletvekilim Allah onu da muhakkak etsin neticede hep beraber Konya muhteşem bir geleceği birlikte inşa edecek, teşrifinizle şeref verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Sayın vekilim, Sayın Başkanım Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYLARI OLARAK TEK BİR HEDEFİMİZ VAR BÜYÜKŞEHİRDE TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK OYU ALMAK, İLÇELERDE DE 31 İLÇENİN TAMAMINDA CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYLARINI SEÇTİRMEK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Bugün Ereğli’deyiz öncelikle 8 okulumuza kazandırdığımız suni çim sahalarının açılışını gerçekleştirdik. Şimdi de Ereğli Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Yeni dönemin Cumhur İttifakımız ve kendisi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2014 Büyükşehir yasasından itibaren bütün ilçelerde olduğu gibi Ereğli’de de çok önemli hizmetler yürütüyoruz. 2018 yılında görev aldığımız günden bugüne kadar 2 milyarın üzerinde Ereğli’de de yatırım gerçekleştirdik. Altyapı problemlerinin çözülmesi, sosyal hayatın geliştirilmesi ve tarımsal destekler hedefimiz bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda Ereğli’de 2 önemli tesisinde temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Ereğli Belediyesi ile bugüne kadar uyum içerisinde çalıştık, bundan sonra seçim süreciyle birlikte bu birlik beraberinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ereğli merkezin dışındaki en büyük ilçemiz onun için bizim için kıymetli sıklıkla geliyoruz. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın adayları olarak tek bir hedefimiz var. Büyükşehirde Türkiye’de en yüksek oyu almak ilçelerde de 31 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı’nın adaylarını seçtirmek bu da zaten Ereğli Belediye başkanımız geçmişte yaptığımız hizmetlerle Ereğli’de önemli işler yaptı. Bu dönemde de Cumhur İttifakı’nın adayı olarak en yüksek oyla seçileceğine inancımız tam. Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti teşkilatları olarak Cumhur İttifakı adayımızla birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın yukarıda Sayın Cumhurbaşkanımızla Devlet Bahçeli Bey arasında olan ilişkinin ilimize ve ilçelerimize yansımasını temenni ediyorum. Birlikte Ereğli’yi çok daha güzel günlere güzel yarınlara hazırlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“HEP BERABER TEŞKİLATLAR OLARAK ÇALIŞIP ÇABALAYIP BU AMACA BU HEDEFE ULAŞACAĞIZ, BUNA İNANIYORUM”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan: “Siyasette ve belediyecilikte iki tecrübeli ismin birlikte olduğu ortamda bize çok şey söylemek düşmez. Büyükşehirde Uğur İbrahim Altay Başkanımızın adaylığı bir süre önce açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya’da öncesinde de MHP Genel merkezi tarafından Ereğli Belediye Başkanımızın adaylığı açıklandı. Şimdi Cumhur İttifakı bileşenlerine düşen Ereğli’de hem Büyükşehir belediyemize hem de Ereğli belediyemize başkanlarımızı, adaylarımızı en yüksek oyla tekrar göreve getirmek. Bu anlamda hem Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımızın hem AK Parti teşkilatlarımızı ve Türkiye’nin geleceğinin Cumhur İttifakı’nda olduğuna inanan diğer partilere mensup vatandaşlarımızın bu noktada teveccühünü bekliyoruz. Hep beraber teşkilatlar olarak çalışıp çabalayıp bu amaca bu hedefe ulaşacağız, buna inanıyorum. Uğur İbrahim Altay ve Hüseyin Oprukçu Başkanımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.