Üç Kuruş'un dans performansıyla büyüleyen Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir? Hakkında merak edilenler..

1/8

Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Üç Kuruş adlı dizi yaptığı tanıtım ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Sinan Öztürk’ün yönetmenliğini yapmış olduğu Üç Kuruş dizisi ele aldığı konusu ile izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizide Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora ise araştırılıyor. Peki Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli?