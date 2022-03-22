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Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor
Spor
22.03.2022, 11:30
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Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na 3 haftalık antrenmanla katılarak gençler Türkiye ikincisi olan Karabüklü Umut Özbek, sporla engelsizliğinin farkına varıyor.
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