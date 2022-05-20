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Twitter’ı Sallayan Yeni İsim Harry Styles: Yeni Albümüyle İlgili 1,6 Milyondan Fazla Tweet Atıldı
Twitter, Harry Styles fenomeninin boyutlarını The Styles Report’u yayınlayarak açıkladı. Twitter'ın ilk The Styles Raporu, Harry Styles'ın Twitter üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.
Twitter artık müzik dünyasının da tam merkezinde. Twitter, hayranları sanatçılarla buluşturuyor ve özellikle albüm duyuruları, turlar ve daha fazlası hakkında en büyük sohbetler Twitter’da gerçekleşiyor. Bugünlerde ise Twitter’in gündemindeki isim Harry Styles olacak. Styles ve hayranları, Twitter'da devasa bir sohbeti sürdürüyor. Harry'nin yeni albümü Harry's House listeleri sallamaya başlarken, pek çok Harry hayranı için, Twitter, Harry’nin "ev"i olacak. Twitter, Harry Styles fenomeninin boyutlarını The Styles Report’u yayınlayarak açıkladı. Rapor, Twitter’ın Harry Styles’in müziğinden stiline ve destansı performanslarına kadar Harry Styles'ın büyüsünün birebir yansıdığı yer olduğunu ortaya koyuyor.
Harry’nin hayranları yeni albümle ilgili en az ikişer tweet attı
Harry'nin yeni albümünün duyurusu Twitter’ı salladı. Yeni albüm “Harry's House” ile ilgili 23 Mart'tan bu yana albüm 1,6 milyondan fazla Tweet atıldı. Ortalama olarak Harry'nin hayranlarının her biri Harry's House albümü hakkında iki kez Tweet attı.
Ek olarak, Harry's House'un yayınlandığı hafta boyunca Twitter, Harry'nin en komik Tweetlerinden bazılarını NYC ve Los Angeles'taki duvar resimlerinde sergiliyor.
İşte The Styles Report'da öne çıkan bazı veriler ve en ilginç bulgular:
- Yayın Haftasında En Çok Tweet Alan Şarkılar
- As It Was
- Sign of the Times
- Fine Line
Performanslar Hakkında En Çok Tweetlenenler
- 2020'de The Fillmore Miami Beach'te Lizzo ile “Juice” düeti
- 2019'da The Forum'da Stevie Nicks ile “Landslide” Söylemek
- 2021'de Madison Square Garden'da Harryween
- 2019'da Madison Square Garden'da Kacey Musgraves ile "You're Still The One" şarkısını Söylemek
- Coechella 2022
Twitter’da En İyi 3 Moda Anı
Aralık 2020 Vogue’da ilk solo erkek kapak yıldızı olması
2019 Met Gala'da Gucci'yi Giymek
2021 Grammy Ödülleri'nde deri bir takım elbise ve yeşil boa giymek
Moda Trendsetter, Trend Belirleyicisi
Boa giymesiyle birlikte tweetlerin, 2021 Grammy Ödülleri'nden önceki haftaya göre 5 kat artması
Yaklaşan albümünün duyurulmasından bu yana, Harry hakkında 10 milyondan fazla Tweet atıldı. Ortalama olarak Harry'nin hayranlarının her biri yeni albüm hakkında iki kez Tweet attı.
Son On Yılda Harry Styles Hakkında En Popüler Retweetler
- BTS, Harry Styles'ın "Falling" şarkısına eşlik ediyor
- Harry'nin hayranlara One Direction'ın 10. yılını kutlama mesajı
- Eski grup arkadaşı Louis Tomlinson'dan
Son On Yılda Harry Hakkında En Çok Tweetlenenler
- Harry Styles
- Harry Potter
- Prens Harry
Türkiye’de Harry Styles mania’ya eşlik eden bazı tweetler: