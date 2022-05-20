Twitter’ı Sallayan Yeni İsim Harry Styles: Yeni Albümüyle İlgili 1,6 Milyondan Fazla Tweet Atıldı

Twitter, Harry Styles fenomeninin boyutlarını The Styles Report’u yayınlayarak açıkladı. Twitter'ın ilk The Styles Raporu, Harry Styles'ın Twitter üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Twitter artık müzik dünyasının da tam merkezinde. Twitter, hayranları sanatçılarla buluşturuyor ve özellikle albüm duyuruları, turlar ve daha fazlası hakkında en büyük sohbetler Twitter’da gerçekleşiyor. Bugünlerde ise Twitter’in gündemindeki isim Harry Styles olacak. Styles ve hayranları, Twitter'da devasa bir sohbeti sürdürüyor. Harry'nin yeni albümü Harry's House listeleri sallamaya başlarken, pek çok Harry hayranı için, Twitter, Harry’nin "ev"i olacak. Twitter, Harry Styles fenomeninin boyutlarını The Styles Report’u yayınlayarak açıkladı. Rapor, Twitter’ın Harry Styles’in müziğinden stiline ve destansı performanslarına kadar Harry Styles'ın büyüsünün birebir yansıdığı yer olduğunu ortaya koyuyor.

Harry’nin hayranları yeni albümle ilgili en az ikişer tweet attı

Harry'nin yeni albümünün duyurusu Twitter’ı salladı. Yeni albüm “Harry's House” ile ilgili 23 Mart'tan bu yana albüm 1,6 milyondan fazla Tweet atıldı. Ortalama olarak Harry'nin hayranlarının her biri Harry's House albümü hakkında iki kez Tweet attı.

Ek olarak, Harry's House'un yayınlandığı hafta boyunca Twitter, Harry'nin en komik Tweetlerinden bazılarını NYC ve Los Angeles'taki duvar resimlerinde sergiliyor.

İşte The Styles Report'da öne çıkan bazı veriler ve en ilginç bulgular:

Yayın Haftasında En Çok Tweet Alan Şarkılar

As It Was

Sign of the Times

Fine Line

Performanslar Hakkında En Çok Tweetlenenler

2020'de The Fillmore Miami Beach'te Lizzo ile “Juice” düeti

2019'da The Forum'da Stevie Nicks ile “Landslide” Söylemek

2021'de Madison Square Garden'da Harryween

2019'da Madison Square Garden'da Kacey Musgraves ile "You're Still The One" şarkısını Söylemek

Coechella 2022

Twitter’da En İyi 3 Moda Anı

Aralık 2020 Vogue’da ilk solo erkek kapak yıldızı olması

2019 Met Gala'da Gucci'yi Giymek

2021 Grammy Ödülleri'nde deri bir takım elbise ve yeşil boa giymek

Moda Trendsetter, Trend Belirleyicisi

Boa giymesiyle birlikte tweetlerin, 2021 Grammy Ödülleri'nden önceki haftaya göre 5 kat artması

Yaklaşan albümünün duyurulmasından bu yana, Harry hakkında 10 milyondan fazla Tweet atıldı. Ortalama olarak Harry'nin hayranlarının her biri yeni albüm hakkında iki kez Tweet attı.

Son On Yılda Harry Styles Hakkında En Popüler Retweetler

BTS, Harry Styles'ın "Falling" şarkısına eşlik ediyor

Harry'nin hayranlara One Direction'ın 10. yılını kutlama mesajı

Eski grup arkadaşı Louis Tomlinson'dan

Son On Yılda Harry Hakkında En Çok Tweetlenenler

Harry Styles

Harry Potter

Prens Harry

Türkiye’de Harry Styles mania’ya eşlik eden bazı tweetler: