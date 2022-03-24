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Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi

Güncel 24.03.2022, 09:33
Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi
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Twitter, bugün Twitter Support adlı hesabından yaptığı paylaşımla kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliğin geldiğini duyurdu.