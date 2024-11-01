TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, kalite kontrol teknisyeni Cengiz Çoşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, taksi sürücüsü Murat Arslan ve TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz şehit olmuştu. Kızılcahamam'da yer alan Şehitler Anıt Ağacı'na TUSAŞ şehitlerinin isimlerinin yazıldığı künyeler asıldı. Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenen törene Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Burak Akguş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Şehit ağacımıza asarak onları ebediyen yaşatacağız”

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliği uğruna canlarını feda eden TUSAŞ şehitlerinin hatırasını ölümsüzleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Acar, şunları kaydetti:

“Hain terör saldırısında aralarında TUSAŞ çalışanları ve bir taksi şoförü hemşehrimizin de olduğu 5 kahramanımızı şehit verdik. Bu vatan için canlarını ortaya koyan kahramanlarımız Cengiz Çoşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Cambaz, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Aslan'ın isimlerini şehit ağacımıza asarak onları ebediyen yaşatacağız. Vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz geleceğimiz için çok önemli bir görev icra ediyorlardı.”



Kızılcahamam Kaymakamı Mehmetbeyoğlu ise, “İnanıyorum ki tüm şehitlerimizin anılarını sıcak tutacağımız ulaşabilirlik ve sahip olduğu muhabbet makamından milli ve manevi sembollerimiz arasında yer alacak şehit ağacına asacağımız künyeleri ile gönüllerimizi daha da yücelteceğiz” ifadelerini kullandı.