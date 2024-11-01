Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı makamında ziyaret eden İşanguliyev, Türkmenlerin büyük düşünürü, bilge şairi, büyük mutasavvıf Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü nedeniyle Kapadokya bölgesinde düzenlenen bir takım etkinliklere katılacağını söyledi. İşanguliyev “Nevşehirli iş adamlarımız ile Türkmenistan ve Nevşehir'in ekonomik ilişkilerinin ele alınacağı bir toplantı yapacağız. Bu sayede Türkmenistan ve Nevşehir'in ekonomik ilişkilerini en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. Birlikte neler yapabiliriz onu tartışacağız” dedi.



Büyükelçi İşanguliyev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Valisi Ali Fidan da, "Nevşehir, Türkiye'nin en iyi, en müstesna illerinden birisi. Nevşehir Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi. Önemli bir turizm merkezi. Özellikle Nevşehir'de eğitim gören Öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti.