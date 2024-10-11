Türkiye’de üretim yapan üreticiler tarafından yapılan damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli 'sıcak haddelenmiş yassı çelik' ürünü için 31 Ekim 2023 tarihinde bir damping soruşturması başlatılmıştı. Uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiği, bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla Türkiye'ye ihraç ederek Türkiye pazarından aldıkları payı yüzde 90 oranında artırdıkları tespit edildi. Bu durumun dünya piyasalarında rekabette önemli konumda olan yerli üreticilerin üretim, yurt içi pazar payı, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu tespit edildi. Söz konusu ülkelere yönelik olarak başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından olmak üzere damping veya sübvansiyon önlemleri alındığı ya da yeni soruşturmalar başlatıldığı da görüldü. Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda sıcak haddelenmiş yassı çelik ürününün Çin menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 15,42 ile yüzde 43,31 arasında değişen oranlarda, Hindistan ve Rusya menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 6,1 ile yüzde 9 arasında değişen oranlarda, Japonya menşeli olanlarına yönelik ise yüzde 9 oranında dampinge karşı anti-damping vergisi yürürlüğe konuldu. Söz konusu tedbir bugünden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı yerli üreticiyi korumak için hâlihazırda 23 ülkeye yönelik 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı alınan tedbir bulunuyor.