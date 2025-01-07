Ek satış hariç 4.037.500.000 TL, ek satış gerçekleşmesi halinde ise toplam 4.845.000.000 TL halka arz büyüklüne ulaşması beklenen Gülermak için 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, Borsa İstanbul’da uzun bir aradan sonra 4,8 milyar TL’nin üzerinde bir halka arz gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. 2025’e yeni ortaklarla merhaba diyecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade eden Tuncer, “Yeni yılda hedefimiz, özellikle ulaşım sektöründe sahip olduğumuz geniş hizmet yelpazemizi ve uluslararası arenadaki yaygın müşteri portföyümüzü yeni yatırımlarımızla daha da güçlü hale getirmek. Halka arzımızla ve yeni ortaklarımızla birlikte bu hedefe daha güçlü adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz” dedi.

Küresel çapta çok alanlı (Multidisipliner) altyapı ve üstyapı taahhüt projeleri gerçekleştiren, uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Engineering News Record’un (ENR) 2022 listesine göre, küresel çapta ‘toplu ulaşım ve raylı sistemler’ alanında 13’üncü büyük firma* olan Gülermak’ın halka arzında talep toplama tarihleri 8,9 ve 10 Ocak olarak belirlendi. Pay başına 125 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan halka arz, Borsa İstanbul’da son bir yılda gerçekleşen en büyük halka azlardan biri olma özelliğini taşıyor.

QNB Invest liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 22 milyon 600 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli pay ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 4.037.500.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde, 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payın satılması sonucunda, ek satış dahil toplam 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payın halka arz edilmesi ve halka arz büyüklüğünün 4.845.000.000 TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

“Yeni yıla yeni ortaklarımızla merhaba diyoruz”

Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, Borsa İstanbul’da uzun bir aradan sonra 4,8 milyar TL’nin üzerinde bir halka arz gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. 2025’e yeni ortaklarla merhaba diyecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade eden Tuncer, “Yeni yılda hedefimiz, özellikle ulaşım sektöründe sahip olduğumuz geniş hizmet yelpazemizi ve uluslararası arenadaki yaygın müşteri portföyümüzü yeni yatırımlarımızla daha da güçlü hale getirmek. Halka arzımızla ve yeni ortaklarımızla birlikte bu hedefe daha güçlü adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz” dedi. Bu amaçla halka arzdan elde edecekleri gelirin büyük bir bölümünü yeni projelerde Gülermak’ın gücüne güç katacak makine ve ekipmanın alımında kullanacaklarını açıklayan Tuncer, “Aynı zamanda finansman maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme sermayesi olarak aktaracağız” diye konuştu.

2024’ün ilk 9 ayında hasılatını yüzde 32 artırdı ve 2,7 milyar TL net nakit pozisyonunda

2024 yılının ilk 9 ayında Gülermak’ın elde ettiği finansal sonuçlar hakkında da bilgi veren Tuncer, “2023 yılını 24 milyar 900 milyon 529 bin 383 TL hasılat ile kapattık. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 16 milyar 33 milyon 130 bin 36 TL olan hasılatımız, 2024’ün ilk 9 ayında yüzde 32 artışla 21 milyar 183 milyon 440 bin 883 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında 2 milyar 613 milyon 928 bin 141 TL olarak gerçekleşen brüt karımız 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 706 milyon 527 bin 899 TL’ye ulaştı” şeklinde konuştu. Şirketin 2023 yılının ilk 9 ayında 397 milyon 902 bin 741 TL olan net dönem karı ise 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 666 milyon 468 bin 956 TL olarak gerçekleştiğini anlatan Tuncer, Gülermak’ın 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 2 milyar 698 milyon 346 bin 19 TL net nakit pozisyonunda olduğunu da vurguladı.

67 yıllık tecrübe

Tuncer, 1958 yılında Ankara’da çelik konstrüksiyon imalatıyla faaliyetlerine başlayan ve son 20 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaşan Gülermak’ın Türkiye ve dünyadaki konumunu her geçen gün yükseltme hedefiyle yoluna devam ettiğini söyledi. Halihazırda büyük ölçekli ve çok alanlı inşaat, altyapı ve endüstriyel projelere odaklanmış; Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan’da çeşitli şubeler ve ortaklıklarla yoluna devam eden bir yapıya sahip olduklarını anlatan Tuncer, şunları söyledi:

“10 yılda 111 proje tamamladık”

“Ulaşım alanında, demiryolu, metro, hafif raylı sistemler, tramvay ve otoyol projelerinde geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. 2024’ün ilk dokuz ayı itibarıyla toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 65’ini metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, yüzde 10’unu demiryolu projeleri yüzde 25’ini otoyol projeleri oluşturuyor. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 0,68’ini oluşturan diğer projeler kapsamında ise çimento, şeker, cam fabrikaları gibi endüstriyel projeler, hidroelektrik ve doğalgaz çevrim santralleri ile deniz, göl ve nehir tarama, atık su arıtma tesisleri ve içme suyu hatları tasarım projeleri yer alıyor. Bugüne kadar dünya çapında 300 kilometrenin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu, 1500 kilometreden fazla demiryolu/yüksek hızlı tren (YHT) hattı ve 40’tan fazla köstebek - tünel delme makinesinin (Tunnel boring machine-TBM) kullanımı ve işletilmesini gerçekleştirdik. Anahtar teslim ve EPC (Engineering Procurement and Construction-Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) modelindeki metro ve raylı sistemlerdeki deneyimimizle son 10 yılda ağırlıklı olarak Türkiye, Polonya, İsveç, B.A.E, Hindistan ve diğer ülkelerde toplam 111 adet projeyi başarıyla tamamlayarak teslim ettik. Bu projeler arasında İstanbul Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemi, İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Tandoğan-Keçiören Metrosu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar Kompleksi, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı İnşaat İşleri gibi kamuoyunun yakından tanıdığı projeler bulunuyor.”

Dünyanın dört bir yayında faaliyet gösteriyor

Gülermak’ın taahhüt işlerinin temel olarak üç farklı coğrafi grup altında toplandığını kaydeden Tuncer, “İlk grubumuz olan Polonya ve İsveç’teki projelerimiz 2024’ün ilk dokuz ayı itibariyle gelirlerimizin yaklaşık yüzde 49’unu oluşturuyor. Bu gurubun gelirlerini ağırlıklı olarak Polonya’da yer alan Varşova Metro Mory, S7 Express Yolu, S52 Otoyol Projesi ve Krakow Yüksek Hızlı Tramvay İşletmesi Projesi oluşturuyor. Toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 22’sini elde ettiğimiz ikinci gurubumuz, Romanya, Kuzey Makedonya, Filipinler, BAE ve Hindistan’daki faaliyetlerimizi kapsıyor. Bu grupta Hindistan’daki Pune Metro, Kanpur Metro ve Surat Metro projelerimizin belirli etaplarını tamamladık, Romanya’daki Bükreş Metro ve Cluj Metro projelerinde ise süreç devam ediyor. Son proje grubumuz olan Türkiye’de ise İzmir Buca Metrosu dahil olmak üzere projelerimizin inşaatı sürüyor” diye konuştu.

Talep toplama tarihleri 8-9-10 Ocak

QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, Gülermak’ın Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yatırımcılarla buluşturulmasına aracılık etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tanınırlığı yüksek olan büyük çaplı altyapı, üst yapı ve endüstriyel projeler gerçekleştiren Gülermak’ın Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşarak gücüne güç katacağına inandığını ifade eden İpek Hekimoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Gülermak halka arzında QNB Invest olarak konsorsiyum liderliğimizde 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde 125 TL fiyat ile talep toplayacağız ve tahsisatın yüzde 40’ını yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’unu yüksek talepte bulunan yatırımcılara ve yüzde 50’sini de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayırmış bulunuyoruz. Gülermak’ın halka arzına tüm yatırımcılarımızı davet ediyoruz.”