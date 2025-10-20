Yurt Dışı Varlıklar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
Ağustos ayında Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %2,2 artış göstererek 386,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Yükümlülükler ise %0,8 artışla 728,6 milyar ABD doları olarak kaydedildi.
Rezerv varlıklar ise 9,1 milyar ABD doları artarak 178,4 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı.
Varlık Kalemlerinde Gelişmeler
-
Doğrudan yatırımlar: %1,1 artışla 71,6 milyar ABD doları
-
Diğer yatırımlar: %1,2 azalışla 132,6 milyar ABD doları
-
Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları: %2,6 azalışla 39,8 milyar ABD doları
Yükümlülük Kalemlerindeki Değişim
-
Doğrudan yatırımlar: %1,2 artışla 223,6 milyar ABD doları (BIST 100 endeksindeki artış etkili oldu)
-
Portföy yatırımları: %1,6 artışla 127,9 milyar ABD doları
-
Diğer yatırımlar: %0,4 artışla 377,1 milyar ABD doları
-
Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri: %8,9 artışla 15,5 milyar ABD doları