Yurt Dışı Varlıklar ve Yükümlülüklerdeki Değişim

Ağustos ayında Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %2,2 artış göstererek 386,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Yükümlülükler ise %0,8 artışla 728,6 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Rezerv varlıklar ise 9,1 milyar ABD doları artarak 178,4 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Varlık Kalemlerinde Gelişmeler

Doğrudan yatırımlar: %1,1 artışla 71,6 milyar ABD doları

Diğer yatırımlar: %1,2 azalışla 132,6 milyar ABD doları

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları: %2,6 azalışla 39,8 milyar ABD doları

Yükümlülük Kalemlerindeki Değişim

Doğrudan yatırımlar: %1,2 artışla 223,6 milyar ABD doları (BIST 100 endeksindeki artış etkili oldu)

Portföy yatırımları: %1,6 artışla 127,9 milyar ABD doları

Diğer yatırımlar: %0,4 artışla 377,1 milyar ABD doları S&P, Türkiye'nin Kredi Notunda Değişikliğe Gitmedi İçeriği Görüntüle

Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri: %8,9 artışla 15,5 milyar ABD doları

Ekonomi uzmanları, net UYP açığının Türkiye ekonomisinin yurt dışına olan borç yükünü göstermesi açısından kritik olduğunu belirtiyor. Rezerv varlıklardaki artış ise dış şoklara karşı Türkiye’nin dayanıklılığının yükseldiğine işaret ediyor.