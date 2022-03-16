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Türkiye’nin en ucuz otomobili Citroen Ami

Güncel 16.03.2022, 14:01
Türkiye’nin en ucuz otomobili Citroen Ami
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Citroen’in yazın tanıttığı elektrikli mini otomobilinin Türkiye fiyatı belli oldu. Beklenenden çok daha yüksek bir fiyatla Türkiye’de satışa sunulacak.