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Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması

Spor 19.05.2021, 23:51
Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinde şampiyonluk kutlaması
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Artvin’de Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli önünde kutladı.