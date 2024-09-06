Türkiye Yerel Basın Birliği, Beylikdüzü'ne yeni atanan ilçe kaymakamı Bülent Karacan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği yönetim kurulu üyelerinden Kadir Özel, Emrah Öztürk, Nilgün Ege, Durbey Duran, Hakam Eser, Şeref Özata ve Sabahattin Acar da hazır bulundu.

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayun ve yönetim kurulu üyeleri, Beylikdüzü’ne yeni atanan Kaymakam Bülent Karacan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Beylikdüzü’nün sorunlarına dair çözüm önerileri ele alındı. Nezir Karayün, basın olarak her konuda Beylikdüzü Kaymakamlığına destek vereceklerini belirtti.

“BEYLİKDÜZÜ'NDE YENİ PROJELER”

Kaymakam Bülent Karacan, Beylikdüzü’nde gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle kadınlara yönelik özel projelere dikkat çeken Karacan, Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla kadınların destekleneceğini vurguladı. Ayrıca, limana giden yol üzerindeki oto parklarının yapılandırılması ve asayişin daha da sıkılaştırılacağı konularına değindi.

“EĞİTİM VE MESLEKİ GELİŞİM ODAKLI ÇALIŞMALAR”

Karacan, Beylikdüzü’ndeki okulların yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz hazırlandığını belirtti. Ayrıca, Meslek Eğitim Merkezleri (MESEM) aracılığıyla vatandaşların meslek edinme konusunda destekleneceğini ifade etti. Kadınlara yönelik mesleki kurslar açılarak ailelerin ekonomik anlamda güçlendirilmesi hedefleniyor.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK VE YARDIM”

Muhtarlarla iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edeceklerini belirten Karacan, bu kişilere her türlü yardım ve desteği sağlayacaklarını vurguladı. Ayrıca, düzenli olarak kadınlarla özel toplantılar yaparak ailelerine mesleki destek verecek çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.

“STK'LAR VE ESNAFLARLA İŞ BİRLİĞİ”

Kaymakam Karacan, STK'lar ve esnaflarla iş birliği yaparak, gençlerle birebir çalışmalar yürüteceklerini ve onların sorunlarına çözümler üreteceklerini belirtti. Bu iş birliğiyle Beylikdüzü’nün daha da güzelleşeceğini dile getirdi.

“BEYLİKDÜZÜ YAŞANILIR VE GÜZEL BİR İLÇE”

Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karacan, Beylikdüzü’nün İstanbul’un en yaşanılır ve güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Daha da güzelleştirmek için çalışmalarının devam edeceğini belirten Karacan, ilçenin her anlamda daha da gelişeceğini vurguladı.