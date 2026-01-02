Rapora göre Türkiye, yapay zeka tabanlı web trafiği yönlendirmelerinde %94,49’luk oranla dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Bu oran, ChatGPT’nin Türkiye’de yapay zeka kaynaklı web trafiğinde açık ara en baskın platform olduğunu gösteriyor.

Küresel ortalamanın %80,92 seviyesinde kaldığı listede Türkiye’nin rekor düzeyde öne çıkması, kullanıcıların bilgiye ulaşma ve satın alma kararlarını verme süreçlerinde arama motorlarından çok sohbet tabanlı yapay zeka araçlarını tercih etmeye başladığını gözler önüne seriyor. Türkiye’de yapay zeka üzerinden bir web sitesine yönlenen trafiğin neredeyse tamamının ChatGPT aracılığıyla gerçekleşmesi, dijital pazarlama stratejilerinde köklü bir dönüşüme işaret ediyor.

Klasik SEO Yerini Yapay Zeka Optimizasyonuna Bırakıyor

Uzmanlara göre bu tablo, geleneksel arama motoru optimizasyonu (SEO) anlayışının evrilerek yerini Yapay Zeka Optimizasyonu’na (AIO – Artificial Intelligence Optimization) bıraktığını gösteriyor. Markaların artık yalnızca arama motorlarında üst sıralarda yer almasının yeterli olmadığı, aynı zamanda yapay zeka tarafından “önerilen” ve “güvenilir kaynak” olarak algılanmasının kritik hale geldiği vurgulanıyor.

Veriler, Türkiye’de yapay zeka kullanan her 100 kişiden yaklaşık 95’inin ürün, hizmet veya marka araştırmalarında ChatGPT’nin sunduğu yanıtları esas aldığını ortaya koyuyor. Bu durum, Türkiye’yi yapay zeka optimizasyonunun en hızlı karşılık bulduğu ve en yüksek etkiyi yarattığı ülkelerden biri haline getiriyor.

2026’da Rekabetin Anahtarı: Yapay Zekanın Dilini Konuşmak

Ekonomik belirsizliklerin ve artan rekabetin damga vurması beklenen 2026 yılı, şirketler açısından pazarlama bütçelerinin daha stratejik kullanılmasını zorunlu kılıyor. Geleneksel reklam kanallarının maliyetleri yükselirken, ChatGPT gibi yapay zeka platformlarında görünür olmanın, satın alma kararına en yakın kullanıcıya ulaşmanın en etkili yollarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, tüketicilerin artık “en iyi ürün”, “en güvenilir firma” veya “en doğru hizmet” gibi soruları arama motorları yerine doğrudan yapay zekaya yönelttiğine dikkat çekiyor. Yapay zekanın önerileri arasında yer almayan markaların, potansiyel müşteriyi daha karar aşamasında kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Bu çerçevede, Türk şirketleri için 2026 yılında rekabet avantajı sağlamanın yolunun, algoritma odaklı eski yöntemler yerine yapay zekanın çalışma mantığını anlayan ve onun “dilinden konuşan” bir optimizasyon stratejisinden geçtiği ifade ediliyor. Dijital dünyada görünürlük artık sadece bulunmak değil, yapay zeka tarafından doğru bağlamda önerilmek anlamına geliyor.