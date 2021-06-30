Bilal KOÇAK

Türkiye, sağlık turizminde küresel bir marka olma yolunda başarılı bir şekilde ilerliyor. Şehir hastaneleri başta olmak üzere sağlık alanında ülkemizde son yıllarda devasa yatırımlar gerçekleştirildi. Kamu yatırımlarının yanı sıra, özel sektör kuruluşları da çok önemli projelere imza attılar.

Türkiye’deki bir çok özel hastane zinciri global marka olarak, yabancı yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi. Acıbadem Hastaneleri bunun en güzel örneklerinden biri. Şunu çok iddialı bir şekilde söyleyebiliriz ki; Türkiye, bugün sağlık altyapısı bakımından dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Türkiye, güçlü sağlık altyapısıyla dünya sağlık turizminde merkezi konuma gelebilir. Dünyada 100 milyar doları bulan sağlık turizminden 2020 yılında 2,5 milyar dolar pay alabildik. 2019 yılına göre yüzde 20’lik bir kayıp sözkonusu.

Bu kayıpta, Covid-19 salgınının önemli bir etkisi oldu. Ancak aşı çalışmalarında elde edilecek başarı ve yeniden normalleşme başladığında sağlık turizminde Türkiye’ye olan talepte bir patlama yaşanabilir.

Çünkü Türkiye, sağlık turizmi konusunda Avrupa’nın ve bölgenin rakipsiz ülkesi konumunda. Türkiye’nin, diğer ülkelere göre en büyük avantajı güçlü sağlık altyapısı ve fiyat rekabeti. Kurların yüksek olması da yabancı hastalar için önemli bir tercih sebebi. Çünkü yabancı hastaların ülkemizde alacakları hizmetin bedeli, kendi ülkelerinden çok daha düşük seviyede.

“SAĞLIK TURİZMİNDE CİDDİ BİR MİSYON ÜSTLENDİK”

Temmuz sayımızda özel bir dosya ile sağlık turizmini gündeme getiriyoruz. Sağlık turizmi alanında başarılı çalışmalar yapan Avicenna International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tuncay Eren ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Kapak konusu yaptığımız bu özel röportajda Dr. Eren, Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata’ya Avicenna Grubu’nun sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerini anlattı.

Dr. Tuncay Eren, yılda 700 bin operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, yurtdışında açtıkları ofisler sayesinde Türkiye’ye yabancı hasta getirdiklerini söylüyor. Dr. Eren, sağlık turizmi konusunda ülkemiz için ciddi bir misyon üstlendiklerini ifade ediyor. Dr. Tuncay Eren ile yaptığımız röportajın detayları Temmuz sayımızda yer alıyor.

ASTAŞ JUKİ’DEN TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Astaş Juki, Yeni Ar-Ge Üretim ve Teknoloji Merkezi’ni 10 milyon dolarlık yatırımla hizmete açtı. Ekovitrin’den Sinan Saygı’ya konuşan Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşcı, yaklaşık 40 yıldır hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe başarıyla faaliyet sürdürdüklerini söyleyerek, “Yeni Ar-Ge merkezimizle pazar ve ihracat payımızı yaklaşık yüzde 30 oranında artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İKİ ÖNEMLİ ARAŞTIRMA

Deloitte, ‘Perakendenin Küresel Güçleri 2021 Raporu’nu açıkladı. Rapor, büyük 250 perakende şirketinin ortalama şirket büyüklüğünün 19,4 milyar dolara yükseldiğini ortaya koyuyor. Listede bu yıl da Türkiye’yi BİM Birleşik Mağazacılık AŞ ve A101 temsil ediyor.

Öte yandan AdEx Benchmark tarafından yapılan araştırma, dijital reklam yatırımlarının ulaştığı büyüklüğü gözler önüne seriyor. Avrupa’da koronavirüs salgınına rağmen dijital reklam yatırımlarının yüzde 6,3 oranında büyüyerek 70 milyar Euro’ya yaklaştığı belirtilen araştırmaya göre, Türkiye, bu konuda yüzde 34,8 oranla en fazla büyüyen ülke oldu.

Her iki araştırma haberi de Temmuz sayımızda Melike Koçak imzasıyla okuyucularımıza sunuyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşebilmek dileğiyle.