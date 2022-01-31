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Türkiye'nin yarış atları kar üzerinde yetiştiriliyor

Güncel 31.01.2022, 10:16
Türkiye'nin yarış atları kar üzerinde yetiştiriliyor
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Muş'ta kar üzerinde bin bir zorlukla yetiştirilen yarış atları, hipodromlarda boy göstermek için yarışlara hazırlanıyor.