Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını, iki ülkenin ortak tarih ve kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti. Bolat, "Bu dostluğu ekonomik ortaklıklara dönüştürmek büyük bir sorumluluk. Türkiye ve Moğolistan, birlikte sınırların ötesine geçebilir ve yeni pazarlar oluşturabilir" dedi.

İnşaat Sektörüne Vurgu

Bakan Bolat, Türk inşaat sektörünün Moğolistan'ın modern altyapı projelerine büyük katkılar sağlayabileceğini ifade etti. Karakurum şehri gibi projelerde ortaklıklar kurulabileceğini belirten Bolat, Türk müteahhitlerinin 138 ülkede 534 milyar dolar değerinde 12 bin 350 projeyi tamamladıklarını vurguladı. 2023 yılında 23 milyar dolarlık projeler kazandıklarını söyleyen Bolat, Moğolistan’ın inşaat sektöründeki tecrübeden faydalanmasını umduklarını belirtti.

Yatırım Fırsatları

Bakan, Türk yatırımcılarının Moğolistan'da yatırım yapma fırsatlarını arttırdığına dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ticaretin özellikle madencilik ve hayvancılık gibi alanlarda büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, savunma sanayi, temiz enerji, gıda işleme, turizm ve bilişim teknolojileri gibi sektörlerde de işbirliği fırsatlarının bulunduğunu ifade etti.

Helal Gıda İşbirliği ve Ulaşım

Bakan Bolat, Helal Akreditasyon Kurumu ve Moğolistan Standart ve Metroloji Ajansı arasında 2023’te imzalanan işbirliği mutabakatına değinerek, helal gıda işbirliğinde önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın Moğolistan uçuşlarını artırmasının kültürel ve turizm işbirliğini geliştireceğini söyledi.

Türkiye-Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması

Toplantının ardından Türkiye-Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik işbirliklerinin daha da güçlenmesine olanak sağlayacak.

Bakan Bolat, son olarak, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu'nun 10'uncu dönem toplantısının Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da gerçekleştirileceğini belirtti.