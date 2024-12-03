Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı, Ankara’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Atir el-Greyri’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ikili ticaret, yatırımlar ve altyapı projeleri gibi çeşitli alanlarda önemli kararlar alındı.

Ticarette Büyük Hedefler

Bakan Bolat, Türkiye’nin Irak’a geçen yıl 12,8 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirtti. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise Irak’ın ihracatıyla birlikte 20 milyar doları buldu. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinde bu hacmin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi.

“Irak, ticaret alanında Türkiye’nin üçüncü büyük ortağı, ithalatta ise ikinci büyük ortağıdır. Son 10 yılda Irak’a yaptığımız ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 5’ini aşmıştır” diyen Bolat, iki ülke arasındaki güçlü ticari bağlara dikkat çekti.

Müteahhitlik Projelerinde Liderlik

Türkiye, Irak’ta bugüne kadar 35 milyar dolar değerinde 1.111 projeyi üstlenerek, bu alanda dünyada Irak’ı en fazla proje üstlendiği üçüncü ülke konumuna taşıdı. Bolat, “İlerleyen dönemde altyapı ve üstyapı kapsamında yeni ve önemli projeler gündeme gelecektir” dedi.

Verimli Görüşmeler

JETCO toplantısının verimli geçtiğini belirten Bolat, özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla ikili ticaret, yatırımlar ve Kalkınma Yolu Projesi gibi önemli konuların ele alındığını söyledi. Toplantının öğleden sonraki bölümünde gerçekleştirilen “İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı”nda, ülkelerin öncü firmaları bir araya gelerek faaliyetlerini ve gelecek planlarını değerlendirdi.

Bu toplantı, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.