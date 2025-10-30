Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın Başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen ‘Türkiye Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı' görüşmelerine katıldı. Programda, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkiler, müteahhitlik hizmetleri ve karşılıklı yatırımlar ele alındı.

Burada da bir konuşma gerçekleştiren Bolat, Irak ziyareti kapsamında önce Irak Ticaret Bakanlığı'nda heyetler arasında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve burada birçok konuda mutabık kaldıklarını dile getirdi.



"Hedefimiz, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri daha da büyütmek"

Bakan Bolat, Türkiye ve Irak'ın doğal bir ticaret ortağı olduğunu dile getirerek, "350 kilometre aynı sınırları paylaşıyoruz. Ticaretten tarıma, sanayiden hizmetlere, ulaştırmadan enerjiye, taşıma hatlarından savunma sanayi alanına kadar birçok alanda ve tabii ki müteahhitlik hizmetlerine varıncaya kadar çok iyi ekonomik ilişkilerimiz var. Hedefimiz bu rakamları daha da büyütmek. İki ülkenin menfaatleri için, iki ülkenin halklarının refahı için daha çalışmalıyız. Bu nedenle buradayız" ifadelerini kullandı.



"Her buluşmamızda ortaya çıkan konularla alakalı somut ilerlemeler sağlıyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana Irak'a dördüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini bildiren Bolat, her buluşmalarında ikili ilişkileri ele aldıklarını ve ortaya çıkan konularla alakalı somut ilerlemeler sağladıklarını ifade etti.

Bakan Bolat, 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Irak'a ziyarette bulunduğunu ve çok önemli anlaşmaların imzalandığını ifade ederek, ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin da Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çok önemli adımların atıldığına vurgu yaptı.



"Türkiye Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin ikinci toplantısını yapacağız"

Bakan Bolat, programın ardında geçen sene Irak ile Türkiye arasında kurulan Türkiye Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) ikinci toplantısını gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşarak, "Türkiye Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin ikinci toplantısını biraz sonra gerçekleştirip inşallah JETKO mutabakat zaptını birlikte imzalayacağız. Burada da ikili ilişkileri geliştirmek için gümrüklerden menşe-i şehadet namesine gümrük vergisi oranlarından tarife dışı vergilerden ve standartlardan, taşımacılıktan birçok konularda hükümlerin yer aldığı bir anlaşma bu. Birkaç gün sonra da Dışişleri Bakanımız burada olacak. O da önemli bir anlaşmaya inşallah imza atacak" değerlendirmesinde bulundu.



"Geçen yıl 17 buçuk milyar dolar olan dış ticaretimiz daha da yükselecek"

Yapılan programların Türkiye-Irak ticaretini geliştirmeye kararlı olduklarının göstergesi olduğunu söyleyen Bolat, "Geçen yıl 17 buçuk milyar dolar dış ticaretimiz vardı. Bu yıl birkaç hafta önce Ceyhan Kerkük Petrol Boru Hattı yeniden çalışmaya başladı ve Irak Türkiye'ye ve Dünyaya bu petrol boru hattından petrol göndermeye başladı. Dış ticaret rakamları daha da yükselecek ve Irak önemli atılımlar yapıyor. Önemli vizyon projeleri var. Bunlardan birisi kalkınma yolu projesi. Irak için devrim niteliğinde ve yepyeni bir kalkınma atağının başlangıcı olacak. Türkiye bu projenin dört ortağından biridir. İnşallah fizibiliteleri tamamlanan bu projenin inşaat çalışmalarında da Türk müteahhitleri Irak için elinden gelen katkıyı yapacaklardır. Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin dünyada yaptıkları işler için de Irak üçüncü sırada gelmektedir. 200'e yakın projeyi 36 buçuk milyar dolarlık inşaat işlerini Irak'ta başarıyla tamamladılar" dedi.

Bakan Bolat, Irak'taki Türk ihraç ürünlerinin ve inşaat eserlerinin Türkiye'nin Irak'la olan ekonomik bütünleşmesinin önemli nişanesi olduğunu söyleyerek, bunu arttırmaya kararlı olduklarını ve Irak'ta Türk firmalarının daha fazla yatırım yapması noktasında da çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.