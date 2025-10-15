Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile de hazır bulunacak.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen forum, 2003’ten bu yana Türkiye’nin Afrika stratejisi kapsamında yürütülen ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. 2016’dan bu yana yoğun katılımla gerçekleştirilen TABEF, bu yıl “Küresel Ekonomik Belirsizlikte Yol Almak: Türkiye-Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi” temasıyla dikkat çekiyor.

Forum süresince, gıda güvenliği, altyapı finansmanı, teknoloji ve dijital imalat, ilaç ve tekstil değer zincirleri, enerji ve madencilik, lojistik ve sivil havacılık gibi öncelikli sektörlerde somut çözüm önerileri tartışılacak. Etkinlikte, Türkiye ve Afrika’dan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey panelistler, kıta ile iş birliğinin geleceğine dair vizyonlarını paylaşacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sektörel panellerde Afrikalı mevkidaşlarıyla forum katılımcılarına hitap edecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu” oturumunda ekonomide kadınların rolünü ve bu alandaki iş birliklerinin Türkiye-Afrika kalkınmasına katkısını değerlendirecek.

Forum, küresel ticaretin belirsizlikler ve korumacı politikalarla şekillendiği bir dönemde Türkiye-Afrika arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi açısından kritik bir platform oluşturuyor. Katılımcılar, iş birliğini güçlendirecek somut adımların yanı sıra, ekonomik ve sektörel iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak.